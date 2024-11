Chukwueze a Sky: «Oggi vale come un derby per noi! Su Leao in panchina...»

Chukwueze a Sky. Le dichiarazioni del giocatore rossonero prima della partita di Serie A in programma contro il Milan

Chukwueze ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Monza–Milan. Ecco l’intervista del giocatore rossonero oggi titolare.

CHUKWUEZE – «Questa partita vale come un derby per noi, vogliamo vincere. Arriviamo da una sconfitta contro il Napoli e vogliamo risalire in classifica. Leao? Credo che per noi sia molo importante, può fare la differenza anche da subentrato».