Chukwueze Milan, nigeriano titolare a Cagliari? L’ultima notizia non lascia alcun dubbio

Chukwueze Milan, l’esterno nigeriano titolare domani contro il Cagliari: Fonseca lo rilancia sulla destra. Tutti i dettagli

Come riferito dal Corriere dello Sport, ci sarà un’importante novità di formazione nel Milan in vista della sfida di domani contro il Cagliari in Sardegna (calcio d’inizio alle 18).

Paulo Fonseca, tecnico dei rossoneri, è orientato a rilanciare dal primo minuto, dopo i 90 trascorsi in panchina al Bernabeu, Samu Chukwueze. Il nigeriano è in un ottimo periodo di forma e domani prenderà il posto di Musah completando il terzetto di trequartisti con Pulisic e Leao.