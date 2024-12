Chukwueze Milan, Fonseca gli preferisce Musah: nuova panchina in vista per il nigeriano. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Paulo Fonseca, per la sfida di questa sera del suo Milan contro la Stella Rossa, è pronto a lasciare in panchina Chukwueze. Al suo posto, infatti, sull’esterno dovrebbe giocare Musah.

MILAN: (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Rejnders, Musah, Loftus-Cheek, Leao; Morata.

