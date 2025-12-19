Chukwueze, parla l’allenatore del Fulham: «Il riscatto? Non è ancora il momento per parlarne»

Chukwueze, quale futuro per lui? L’allenatore del Fulham parla così del possibile riscatto dell’ex esterno rossonero

Il mercato del Milan non si muove solo in entrata, ma passa anche dalla valorizzazione dei talenti attualmente in prestito. Samuel Chukwueze, ceduto temporaneamente al Fulham per trovare maggiore continuità, sta vivendo un momento magico nel campionato inglese. Le sue prestazioni di alto livello hanno convinto la Federcalcio nigeriana a inserirlo nella lista dei 28 convocati per la prossima Coppa d’Africa. Per Massimiliano Allegri, si tratta di una notizia agrodolce: da un lato c’è la soddisfazione per la crescita di un giocatore del club, dall’altro la consapevolezza che il nigeriano mancherà per diverse settimane dai campi europei, proprio nel suo momento di forma migliore.

Chukwueze, quale futuro per lui?

A Londra, sponda Fulham, l’entusiasmo per l’esterno offensivo è alle stelle. Lo stesso Chukwueze ha dichiarato di aver ritrovato fiducia grazie al metodo di lavoro di Marco Silva, che lo tiene costantemente “sul pezzo”. Tuttavia, nonostante l’impatto devastante in Premier League, la dirigenza inglese mantiene un profilo basso sul riscatto fissato con il Milan. La strategia del club londinese sembra essere quella della prudenza, rimandando ogni discorso economico alla fine della stagione per valutare se l’investimento complessivo rientri nei parametri della società.

Quale sarà il futuro di Chukwueze nel progetto tattico di Allegri? Se il Fulham dovesse decidere di non esercitare il diritto di riscatto, il tecnico livornese si ritroverebbe in estate con un giocatore rigenerato e pronto per essere inserito in una rosa che ha sempre bisogno di imprevedibilità sugli esterni. La Coppa d’Africa sarà una vetrina fondamentale: se Samuel dovesse confermare quanto di buono fatto vedere in Inghilterra, il Milan si troverebbe in una posizione di forza, potendo scegliere se puntare su di lui o incassare una plusvalenza importante da reinvestire sul mercato.