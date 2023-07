Pulisic: «Il Milan è un altro step per me, la Serie A...»

Christian Pulisic, neo arrivato in casa rossonera, ha parlato della sua decisione di approdare in Serie A: le sue dichiarazioni

Durante l’intervista a Milan Tv, Christian Pulisic ha parlato così della decisione di approdare al Milan:

È un altro step per me. Poter giocare in Italia e giocare in Champions League con un club così importante è un grande step per la mia carriera e mi farà crescere come persona. Conoscerà una nuova cultura, diversa da quella degli Stati Uniti. Sono orgoglioso di essere arrivato qui, ad essere professionista in Europa, in un club grande come il Milan

