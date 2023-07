Pulisic: «Emozionato di essere al Milan. Sulla numero 11…». Le parole del giocaotre statunitense a Milan Tv

Intervistato da Milan Tv, le parole del nuovo acquisto rossonero Christian Pulisic: dalle emozioni all’arrivo in rossonero ai suoi vecchi compagni di squadra al Chelsea. Ecco le parole:

LE EMOZIONI – Sono emozionato di essere in un club così importante come il Milan. Le emozioni sono tante: sono orgoglioso di essere qui, con i miei agenti e con mio padre qui con me. Davvero felice e non vedo l’ora d’iniziare

L’ARRIVO AL MILAN – È un altro step per me. Poter giocare in Italia e giocare in Champions League con un club così importante è un grande step per la mia carriera e mi farà crescere come persona. Conoscerà una nuova cultura, diversa da quella degli Stati Uniti. Sono orgoglioso di essere arrivato qui, ad essere professionista in Europa, in un club grande come il Milan

GLI EX CHELSEA AL MILAN – Ho parlato molto con gli ex Chelsea. Ho un bel rapporto con loro e mi hanno detto solo cose belle su questo storico club, con così tanta storia e con così tanti titoli

KAKA’ – Kakà per me è stato il più grande milanista che ho visto, è il mio idolo. Sceglierò lui.

IL RUOLO – Posso giocare in diverse posizioni: da ala sinistra ad essere il numero 10.Mi piace creare gioco, fare assist e far segnare la squadra

IBRAHIMOVIC – Zlatan è un giocatore iconico, che ho visto giocare negli Stati Uniti quando ha giocato lì. Ho visto che il numero 11 era libero e l’ho preso. Sono emozionato di averlo sulle spalle