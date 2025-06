Chiesa vuole la Serie A, il Milan ci spera: quanto spesa l’ingaggio?

Chiesa spinge per tornare in Italia, tra i club interessati c’è anche il Milan. Il super ingaggio è però un problema

Il Milan mostra un forte interesse per Federico Chiesa, con il giocatore che, dal canto suo, spinge per un ritorno in Italia dopo l’esperienza alla Juventus. La notizia, riportata da TuttoMercatoWeb, evidenzia un’operazione che, seppur complessa, potrebbe rappresentare un colpo significativo per i rossoneri.

Il principale ostacolo all’affare è rappresentato dall’elevato ingaggio di Chiesa, che percepisce 7,5 milioni di euro a stagione. Una cifra che al momento rientra nei parametri della Juventus, ma che per il Milan, attento al bilancio e alla sostenibilità economica, rappresenterebbe un investimento oneroso.