Mercato Milan, intrigo Chiesa tra ingaggio e concorrenza: Allegri in pressing, la situazione

Mercato Milan, Federico Chiesa è stato proposto sia ai rossoneri che al Napoli: c’è l’ostacolo ingaggio ma Allegri è in pressing

Secondo quanto riportato da Repubblica, il futuro di Federico Chiesa potrebbe essere lontano da Liverpool e vicinissimo alla Serie A. Sia il calciomercato Milan che il Napoli avrebbero mostrato un concreto interesse per l’esterno offensivo italiano, un’ipotesi che sta infiammando il calciomercato estivo. Questo interesse è reso ancora più significativo dal fatto che Chiesa piace sia a Massimiliano Allegri, potenziale futuro allenatore del Milan, sia ad Antonio Conte, già insediato sulla panchina del Napoli.

L’attuale situazione contrattuale di Chiesa lo vede legato al Liverpool fino al 2028, con un ingaggio faraonico di 7,5 milioni di euro a stagione. Un cifra, questa, che rappresenta il principale ostacolo per un suo ritorno in Italia. Per vestire la maglia rossonera o azzurra, il talentuoso attaccante dovrebbe infatti accettare un significativo sacrificio economico, riducendo drasticamente il suo attuale stipendio. Questo è un punto cruciale che determinerà l’esito delle trattative.

Il Fascino del Ritorno in Serie A per Chiesa

Il ritorno in Serie A potrebbe rappresentare una nuova sfida stimolante per Chiesa. Dopo un periodo al Liverpool in cui, nonostante le indiscutibili qualità, non è riuscito a imporsi con la stessa continuità mostrata alla Juventus, un nuovo contesto nel campionato italiano potrebbe rilanciarlo definitivamente. Sia il Milan, alla ricerca di un esterno capace di fare la differenza e dare imprevedibilità all’attacco, sia il Napoli, che con Conte punta a un rilancio immediato e necessita di giocatori di spessore, vedono in Chiesa un profilo ideale. La sua velocità, la sua abilità nel dribbling e il suo fiuto per il gol lo rendono un attaccante estremamente versatile e pericoloso.

L’interesse di due colossi del calcio italiano come il Milan e il Napoli dimostra quanto la qualità di Chiesa sia ancora altamente apprezzata. Per i rossoneri, l’arrivo di Chiesa andrebbe a rinforzare un reparto offensivo già di alto livello, offrendo alternative tattiche e aumentando la competitività della squadra. Per il Napoli di Conte, invece, Chiesa rappresenterebbe un tassello fondamentale per un nuovo progetto vincente, un giocatore con le caratteristiche ideali per il gioco intenso e verticale che il tecnico salentino predilige.

Un Affare Complesso ma Possibile: Il Ruolo dei Club

La trattativa per Federico Chiesa si preannuncia complessa, ma non impossibile. Il Liverpool, pur non volendo svendere il giocatore, potrebbe essere propenso a considerare una sua cessione in caso di un’offerta adeguata, soprattutto se Chiesa stesso dovesse spingere per il ritorno in Italia. La volontà del giocatore sarà quindi un fattore determinante.

Sia il Milan che il Napoli dovranno essere bravi a trovare la giusta formula economica per convincere il Liverpool e, soprattutto, a far accettare a Chiesa una riduzione del suo ingaggio. Questo potrebbe avvenire tramite un contratto più lungo, magari con bonus legati alle prestazioni e al raggiungimento di determinati obiettivi. L’abilità dei dirigenti nel negoziare e nel presentare un progetto sportivo convincente sarà fondamentale per sbloccare questa intricata situazione. Se l’affare dovesse concretizzarsi, il ritorno di Federico Chiesa in Serie A sarebbe senza dubbio uno dei colpi di mercato più importanti di questa sessione estiva, capace di infiammare le tifoserie e aumentare il livello tecnico del nostro campionato.