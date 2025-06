Chiesa, un’opzione per il Milan: l’ex Juve può arrivare in questo caso

Chiesa può andare al Milan solo nel caso in cui si verificasse una determinata situazione sul mercato

Qualora il Milan decidesse di cedere uno dei suoi esterni d’attacco nella prossima finestra di calciomercato, un nome che potrebbe tornare prepotentemente nel mirino rossonero è quello di Federico Chiesa. L’ex attaccante della Juventus, infatti, sarebbe in uscita dal Liverpool. La notizia, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, indicherebbe una potenziale opportunità di mercato che i rossoneri potrebbero cogliere.

L’operazione, tuttavia, non sarebbe semplice. Il Milan dovrebbe prima concretizzare la cessione di un esterno per avere la disponibilità economica e lo spazio in rosa necessari. Inoltre, la concorrenza per un giocatore del calibro di Chiesa sarebbe elevata, con diversi club europei che potrebbero inserirsi nella trattativa. Nonostante ciò, l’idea di portare Chiesa a Milanello, in caso di addio di uno degli attuali titolari sugli esterni, è una suggestione che stuzzica l’ambiente rossonero e che, se le condizioni si verificassero, potrebbe tramutarsi in una trattativa concreta.