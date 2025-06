Mercato Milan, col Torino non solo Ricci! Nome a sorpresa sul piatto, non se lo aspettava a nessuno

Mercato Milan, i rossoneri non parlano solo di Samuele Ricci col Torino: sul tavolo anche il nome di Bondo, centrocampista che piace tanto ai granata

Il mercato del calcio è in fermento e le voci si rincorrono, specialmente quando si tratta di giovani talenti destinati a infiammare le prossime sessioni. Tra i nomi che stanno emergendo con forza nel panorama del calcio italiano, quello di Warren Bondo del Monza è sicuramente tra i più chiacchierati. Come riportato da Tuttosport, il giovane centrocampista francese, classe 2003, non solo è un obiettivo primario per il calciomercato Milan, ma sta attirando l’attenzione di diverse altre big italiane, tra cui Bologna, Fiorentina e Genoa.

Milan e Torino: Non Solo Ricci, Ora C’è Bondo

Fino a poco tempo fa, i dialoghi tra Torino e Milan sembravano concentrarsi principalmente su un altro talentuoso centrocampista granata, Samuele Ricci. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni di Tuttosport, le discussioni si sarebbero ampliate, includendo ora anche il nome di Bondo. Questo suggerisce una strategia più ampia da parte del Milan, che punta a rafforzare il proprio reparto centrale con profili giovani ma già pronti a fare la differenza. L’interesse per Bondo potrebbe indicare una volontà del club rossonero di assicurarsi non solo un giocatore con potenziale immediato, ma anche un investimento per il futuro. La sua visione di gioco, la capacità di recuperare palloni e la precisione nei passaggi lo rendono un profilo estremamente interessante per qualsiasi squadra ambiziosa.