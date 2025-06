Calciomercato Milan, il grande obiettivo Ricci adesso è più lontano: c’è il forte pressing di questa squadra di Serie A. Le ultimissime

Il mercato del Milan continua a essere un rebus, e tra gli obiettivi che sembrano allontanarsi c’è il nome di Samuele Ricci. Il centrocampista del Torino, da tempo nel mirino dei rossoneri, è ora oggetto di un forte pressing da parte dell’Atalanta, che sembra aver accelerato i tempi per assicurarsi le sue prestazioni in vista della prossima stagione.

Ricci, classe 2001, è un profilo che piace molto al Milan per le sue qualità di palleggio, la visione di gioco e la capacità di recuperare palloni. Il club rossonero lo ha monitorato a lungo, vedendo in lui un potenziale rinforzo per il proprio centrocampo, in grado di dare sia qualità che quantità. Tuttavia, il Milan non ha ancora affondato il colpo in modo deciso, forse a causa di altre priorità o di valutazioni economiche.

Questa indecisione ha aperto la strada all’Atalanta. La “Dea”, nota per la sua capacità di individuare e valorizzare giovani talenti, ha intensificato i contatti con il Torino e con l’entourage del giocatore. L’Atalanta vede in Ricci il profilo ideale per rinforzare la propria mediana, in un contesto tattico che spesso esalta le caratteristiche dei centrocampisti dinamici e con buone doti tecniche. La presenza di un progetto tecnico solido e la prospettiva di giocare in Europa potrebbero essere fattori determinanti nella scelta del giocatore.

Il Torino, dal canto suo, valuta Ricci attorno ai 20-25 milioni di euro, una cifra che l’Atalanta sembrerebbe più propensa a investire in questo momento rispetto al Milan. Se il pressing della squadra bergamasca dovesse concretizzarsi in un’offerta soddisfacente per il club granata, il Milan potrebbe trovarsi costretto a rinunciare a uno dei suoi obiettivi principali per il centrocampo.

Per i rossoneri, questa situazione evidenzia la necessità di agire con maggiore celerità sul mercato, soprattutto quando si tratta di obiettivi condivisi con club altrettanto ambiziosi. Il rischio è di perdere opportunità importanti e di dover ripiegare su profili meno graditi o più costosi.