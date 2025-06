Chiesa Milan, l’esterno apre ai rossoneri? Fattore Allegri, c’è lo scenario per l’estate

Chiesa Milan, l’attuale esterno del Liverpool può tornare di moda per i rossoneri in estate: spunta il fattore Massimiliano Allegri

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Federico Chiesa ha aperto al calciomercato Milan:

PAROLE – «Sto pensando di tornare in Italia, magari al Milan? Sarà un tema da affrontare in estate. Io, il mio agente e la mia famiglia abbiamo un ottimo rapporto col Liverpool. L’obiettivo è arrivare pronto al raduno, cercheremo la soluzione migliore per tutti. Allegri al Milan può essere un assist per me? Se ne sono dette tante, ma io ho grande rispetto per Max: mi ha dato tanto, l’anno scorso ero partito forte. È un vincente, per il Milan è una grande scelta. Lui mi ha fatto capire che potevo fare la seconda punta, allargandomi gli orizzonti. Sousa mi ha fatto esordire in Serie A e con Mancini ho toccato il punto più alto all’Europeo, però Allegri mi ha dato tanto come crescita personale e modo di giocare. Mi ha chiamato a settembre per farmi l’in bocca al lupo per il Liverpool, è stato molto carino».