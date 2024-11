Chiesa Milan, che bagarre per l’esterno! Concorrenza clamorosa, queste le condizioni dell’acquisto

Chiesa Milan, clamorosa bagarre per l’esterno del Liverpool: concorrenza incredibile, l’unica via percorribile è il prestito

Il nome di Federico Chiesa torna di moda tra i dirigenti del calciomercato Inter. Se prima si trattava di semplici indiscrezioni, adesso le voci si fanno sempre più insistenti e un suo trasferimento in nerazzurro già a gennaio dal Liverpool non sarebbe così impossibile. Stando a quanto riportato da Il Giorno, i dirigenti della beneamata starebbero pensando all’acquisto dell’ex Juve nel mercato invernale.

Il Liverpool lo aveva acquistato in estate per appena 12 milioni, ma l’avventura inglese sta risultando assolutamente deludente per Federico, che continua a non trovare spazio. Fino ad adesso l’azzurro ha collezionato appena 68 minuti in campo, poi tante panchine e tribune. Sulle sue tracce, a monitorare la situazione, non ci sarebbero solo i nerazzurri ma anche il Milan, la Roma e il Napoli. Tra questi però, proprio quello di Viale della Liberazione sembra essere il club più avanti nei discorsi intavolati con gli inglesi e potrebbe proporre un prestito con diritto di riscatto, mentre Chiesa dovrebbe abbassarsi l’ingaggio per favorire il matrimonio.