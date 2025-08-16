Chiesa Milan, pressing in aumento! Colpo last minute per il Diavolo di Allegri? Emerge un clamoroso scenario

Chiesa Milan, il pressing dei rossoneri sull’esterno italiano è in notevole aumento: contatti fitti con gli agenti, cosa può succedere

I contatti tra il calciomercato Milan e gli agenti di Federico Chiesa si stanno intensificando, alimentando le speculazioni su un possibile trasferimento che potrebbe rivelarsi la vera ciliegina sulla torta di un mercato estivo già frizzante per i colori rossoneri. L’indiscrezione, ripresa da Alfonso Sciascia, suggerisce che l’attaccante della Nazionale italiana sia un obiettivo concreto per la dirigenza milanista, desiderosa di rinforzare ulteriormente il reparto offensivo.

L’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo del Milan ha segnato un’accelerazione nelle strategie di mercato. Tare, noto per la sua abilità nel scovare talenti e nel chiudere affari importanti, sembrerebbe aver identificato in Chiesa il profilo ideale per aggiungere qualità, velocità e gol all’attacco rossonero. La sua visione si allinea perfettamente con le richieste del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, che è tornato sulla panchina del Diavolo con l’obiettivo di riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo. Allegri, che ha già avuto modo di apprezzare le qualità di Chiesa da avversario, vedrebbe nell’esterno offensivo un elemento chiave per il suo scacchiere tattico, capace di interpretare diversi ruoli e di garantire imprevedibilità alla manovra.

Federico Chiesa, con la sua straordinaria capacità di dribbling, la sua potenza di tiro e la sua instancabile corsa, rappresenta un profilo che fa gola a molti grandi club. La sua esperienza internazionale, maturata con la maglia azzurra e in competizioni europee, lo rende un giocatore pronto a fare la differenza fin da subito. Per il Milan, l’eventuale acquisto di Chiesa non sarebbe solo un rinforzo tecnico, ma anche un segnale forte lanciato al campionato e all’Europa: il club di Via Aldo Rossi vuole tornare a essere un protagonista assoluto.

Naturalmente, un’operazione di questa portata non sarebbe semplice dal punto di vista economico. Il valore di mercato di Chiesa è elevato, e la Juventus, attuale proprietaria del cartellino, non ha intenzione di cederlo a prezzi di saldo. Tuttavia, la volontà del giocatore e la strategia del Milan, supportata da un progetto ambizioso e da un sostegno finanziario solido, potrebbero sbloccare la trattativa. Le discussioni tra gli agenti di Chiesa e la dirigenza milanista si concentreranno ora sui dettagli dell’ingaggio e sulla durata del contratto, elementi cruciali per la buona riuscita dell’affare.

L’eventuale arrivo di Federico Chiesa al Milan non solo migliorerebbe la qualità della rosa, ma accenderebbe anche l’entusiasmo dei tifosi, già carichi per l’inizio della nuova stagione. Sarebbe un colpo da novanta che dimostrerebbe la serietà delle intenzioni del Milan di competere per i massimi traguardi. Le prossime settimane saranno decisive per capire se questa ciliegina sarà effettivamente posta sulla torta rossonera.