Chiellini pronto per Lukaku: Mancini non rinuncia al capitano

Giorgio Chiellini sembra pronto per riprendersi il suo posto da titolare nella retroguardia dell’Italia: sarà sfida contro Lukaku

Meno due giorni a Belgio Italia, quarto di finale di Euro 2020 che si terrà a Monaco di Baviera. Alcuni dubbi per il ct Mancini soprattutto tra centrocampo e attacco, con Chiesa che potrebbe insidiare Berardi.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, si diradano le nubi in difesa su Chiellini: il capitano è stato provato titolare nell’11 di partenza al fianco di Bonucci ed è pronto a dar vita ad un grande duello con Lukaku. Mancini non rinuncia a Chiellini si riprenderà il posto a discapito di Acerbi.