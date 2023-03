Chiellini, primo gol in MLS e dedica ad Astori: le sue dichiarazioni

Giorgio Chiellini ha realizzato la prima rete della sua carriera in MLS con la maglia dei Los Angeles FC: dedica ad Astori

Intervenuto in conferenza stampa dopo il primo gol in MLS, Giorgio Chiellini ha dedicato la rete a Davide Astori, ex Milan:

«La dedica dopo il gol è per un mio vecchio compagno morto cinque anni fa. Pensavo a lui stamattina. Non so se sia un segno del destino, o magari non lo è, però volevo ricordarlo, è sempre nei miei pensieri. A volte mi chiedo come sia stato possibile, non c’è una ragione. In questi momenti capisco di essere fortunato e che dobbiamo goderci la vita il più possibile perché sul futuro non abbiamo certezze».