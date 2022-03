Chiellini glissa sullo Scudetto: «Un sogno per i tifosi, ci vuole equilibrio»

Chiellini alla nascita della Fondazione Ecoridania Insuperabili: le parole del capitano della Juventus a Sky Sport sullo Scudetto

Giorgio Chiellini ha parlato così della corsa Scudetto. Le sue parole a Sky Sport.

«Bisogna essere realisti e pensare partita per partita. Pensiamo alla Sampdoria, fino a pochi giorni fa non eravamo nemmeno quarti. Poi se dovesse arrivare una striscia di vittorie ci penseremo. Con due vittorie non si vincono gli scudetti, ci vuole equilibro, questa è una grande doto del mister. Ad oggi penso che sia un sogno giustamente per i tifosi».