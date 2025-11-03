Chiellini entra nel Consiglio Federale della FIGC: svelato il ruolo che ricoprirà il dirigente della Juventus

Chiellini è entrato nel Consiglio Federale della FIGC: svelato il ruolo dell’attuale dirigente della Juventus!

Una nuova vita, un ruolo di alto profilo. Giorgio Chiellini, l’ex difensore iconico della Juventus e capitano della Nazionale campione d’Europa nel 2021, è stato ufficialmente eletto come rappresentante della Lega Serie A all’interno del cruciale Consiglio Federale della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio). Questa nomina segna un passo significativo nel percorso dirigenziale intrapreso dall’ex centrale toscano, ora impegnato a tempo pieno a definire le strategie future del calcio italiano.

Ritiratosi dal calcio giocato dopo una carriera leggendaria che lo ha visto alzare ben nove Scudetti consecutivi con la Vecchia Signora e guidare gli Azzurri sul tetto d’Europa, Chiellini ha rapidamente assunto incarichi di responsabilità. Attualmente ricopre il ruolo di Director of Football Strategy per la Juventus, dove si occupa della gestione delle relazioni istituzionali del club bianconero con gli organismi calcistici nazionali e internazionali.

Questa nuova elezione lo proietta direttamente nel massimo organo decisionale del calcio italiano. Il Consiglio Federale è la sede dove vengono definite le linee guida per lo sviluppo del movimento, dalle riforme dei campionati alle questioni finanziarie e regolamentari. La presenza di un dirigente giovane e con l’esperienza di campo di Chiellini è vista come un elemento di rinnovamento e come un ponte tra le esigenze dei club di vertice e le politiche federali.

Un Volto Nuovo per la Serie A

La decisione di candidare e votare l’ex bandiera bianconera è un segnale forte da parte della Lega Serie A, l’organismo che raggruppa le venti squadre del massimo campionato. La Lega ha scelto di puntare su una figura che unisce autorevolezza sportiva e competenza manageriale (Chiellini vanta anche una laurea in Economia e Commercio).

L’ex difensore succede a Francesco Calvo, anch’egli dirigente della Juventus prima del suo recente trasferimento all’Aston Villa, mantenendo così una forte rappresentanza del club torinese in Federazione. Il neo-eletto rappresentante avrà il compito di veicolare le istanze e le necessità delle società di Serie A, spesso in contrasto con le posizioni della Federcalcio su temi caldi come riforme, calendari e la distribuzione dei diritti televisivi.

L’ex capitano, abituato a guidare la difesa sotto pressione, è ora chiamato a negoziare e a prendere decisioni fondamentali per il futuro del calcio professionistico italiano.