Chiariello continua la sua crociata contro il Milan: «Allegri ha una fortuna sfacciata. I rossoneri basano la stagione su un quarantenne come Modric»

Chiariello, su Canale 21, torna a parlare del Milan di Allegri dopo il pareggio esterno contro la Fiorentina: le sue parole

Il pareggio tra Inter e Napoli non è stato un semplice risultato di campo, ma una vera e propria missione di salvataggio per l’intera Serie A. Umberto Chiariello, intervenendo su Canale 21, ha utilizzato una metafora cinematografica per descrivere l’importanza del 2-2 di San Siro: «Missione compiuta del capitano Miller, quello di Salvate il soldato Ryan. Qua c’era da salvare il campionato». Secondo il giornalista, una vittoria nerazzurra avrebbe chiuso i giochi prematuramente, portando l’Inter a un rassicurante «più sette sul Napoli, l’unica vera concorrente».

Chiariello non ha risparmiato critiche durissime alla direzione arbitrale e all’episodio del rigore che ha scatenato l’ira di Antonio Conte. Il tecnico azzurro, dopo l’espulsione, avrebbe urlato un eloquente «Vergognatevi!» all’indirizzo della terna arbitrale prima di guadagnare gli spogliatoi. Per il giornalista, l’episodio dello Step on Foot rischiava di falsare la corsa al titolo, ma la tenuta del Napoli ha permesso di mantenere aperto un campionato che, altrimenti, sarebbe «finito ieri sera».

Chiariello, l’affondo contro il Milan e il «caso» Pavlovic

Se il Napoli viene promosso come unico anti-Inter, il giudizio sul Milan è invece spietato. Chiariello definisce i rossoneri «poca cosa», sostenendo che tra Genova e Firenze la squadra di Allegri abbia avuto una fortuna sfacciata. L’attenzione si sposta in particolare sul difensore serbo Pavlovic, protagonista di un gesto ritenuto antisportivo contro il Grifone: «È stato di una scorrettezza clamorosa. Quelle cosette da nani sportivi che chi indossa una maglia gloriosa come quella del Milan non dovrebbe mai fare».

Il riferimento è al tentativo di Pavlovic di scavare il dischetto per indurre all’errore Stanciu, un comportamento che Chiariello bolla come inaccettabile. Oltre all’etica, il giornalista contesta la caratura tecnica della squadra, salvata solo dai legni colpiti dagli avversari: «Oggi Brescianini ha stampato una palla ciclonica sulla traversa che avrebbe dato la vittoria alla Fiorentina. Il Milan non è una squadra da scudetto».

Infine, una stoccata viene rivolta alla gestione della rosa e alla dipendenza dai singoli veterani. L’assenza del fuoriclasse croato a centrocampo è stata, per Chiariello, il colpo di grazia alle ambizioni rossonere: «Alla prima partita senza il suo regista quarantenne Modric, a centrocampo non ha retto il confronto. Chi basa le stagioni sui quarantenni fa fatica davvero».