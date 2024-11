Cherki Milan, l’Italia vuole portare in Nazionale il giocatore del Lione: la situazione

Le ultime sul futuro di Rayan Cherki, trequartista di proprietà del Lione, nel mirino dell’Italia. Tutti i dettagli in merito alla convocazione

Secondo quanto riportato da RMC Sport, la Figc avrebbe intensificato i contatti con Rayan Cherki, tra i nomi degli obiettivi estivi del Milan. Il trequartista di proprietà del Lione potrebbe infatti vestire la maglia dell’Italia grazie a uno dei suoi nonni, che sarebbe originario della Puglia.

Sul giocatore rimane vigile l’interesse della Federcalcio dell’Algeria, ma anche lo staff della Francia di Deschamps segue da vicino i suoi progressi. Nazionale francese U16, U19 e U21, Rayan Cherki ha totalizzato 7 partite in Ligue 1 con un gol e un assist, mentre in Europa League ha messo a referto un gol e due assist in 4 partite.