Chelsea, la posizione della Premier League: «I blues finiranno la stagione». Questa la reazione della Lega alle sanzioni ad Abramovich

La Premier League si è espressa a riguardo della decisione del Governo britannico di congelare i beni di Roman Abramovich. Di seguito, il commento della lega inglese.

IL COMUNICATO – «In seguito all’annuncio da parte del Governo del Regno Unito di imporre sanzioni all’indirizzo di Abramovich, la Premier League conferma che la gara di stasera tra Norwich City e Chelsea si terrà come previsto. Il Governo ha concesso una licenza speciale per permettere al Chelsea di continuare ad allenarsi, giocare e adempiere alle proprie obbligazioni per il resto della stagione. La Lega ora lavorerà con il club e il Governo per assicurare che la stagione proceda come pianificato e in linea con le intenzioni del Governo».