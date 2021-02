Champions, si cambia: tutte le possibili novità in vigore dal 2024

Champions, si cambia: tutte le novità in vigore dal 2024, come riporta Gazzetta dello sport questa mattina, entrando nel dettaglio

Champions, si cambia: tutte le novità in vigore dal 2024, come riporta Gazzetta dello sport questa mattina, entrando nel dettaglio: “Mega-torneo a 36 squadre. Dal 2024 possibili 5 italiane Gruppo unico, 10 partite di andata, 8 agli ottavi, 16 ai playoff. Niente posti fissi. Il progetto Uefa è pronto, più o meno quello pubblicato dal Times di dicembre”.

I DETTAGLI- “La prima novità- si legge– è l’aumento delle partecipanti: da 32 a 36. Gruppo unico di 36 squadre– prosegue la rosea- ma soltanto 10 partite (di andata) per ognuna: 5 in casa, 5 in trasferta. Prima del via, le 36 saranno ordinate in 4 fasce in base al ranking Uefa. Gli incroci? Facciamo un esempio per quelle di prima fascia: giocheranno 2 partite contro altre della stessa categoria, 3 contro quelle di seconda e terza fascia, 2 contro quelle dell’ultima. Misure: 2-3-3-2″.

IL SOGNO DELLE 5 SQUADRE- A Questo punto non è ancora possibile definire il criterio relativo alle quattro squadre supplementari, ad ogni modo l’Italia inizia a sognare le 5 squadre, molto probabilmente come gli altri paesi europei.