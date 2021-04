Champions, Napoli ed Atalanta corrono e chiedono strada a Milan e Juve che ora dovranno necessariamente guardarsi le spalle da entrambe

Champions, Napoli ed Atalanta corrono e chiedono strada a Milan e Juve che ora dovranno necessariamente guardarsi le spalle da entrambe. 4 goal dagli azzurri di Gattuso, 3 dai nerazzurri di Gasperini ma con 5 goal subiti, va detto. Milan e Juve continuano ad avere una posizione favorevole in classifica ma se continua di questo passo, la situazione potrebbe cambiare presto, a partire già da mercoledì, quando Juventus e Napoli si affronteranno per recuperare la gara dell’andata. In contemporanea giocherà anche l’Inter in casa contro il Sassuolo (altro recupero).

DATI PREOCCUPANTI- Gazzetta dello sport di questa mattina a pag. 12 analizza la situazione Milan, per niente incoraggiante in questo 2021: “In casa non vince più. La Samp lo spaventa. Occhio alla Champions”. E ancora: “Hernandez ed Ibra non brillano. Nel loro stadio i rossoneri non brillano e sono senza vittorie da due mesi: 6 gare Europa compresa. Pioli deluso: «Approccio sbagliato, serve di più».