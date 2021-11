Champions Milan: il club ricorda il successo del 1988-89 – VIDEO

Dolci ricordi. A pochi giorni dalla sfida in Champions League contro l’Atletico Madrid decisiva ai fini del proseguimento del Milan nella competizione, il club ha ricordato il successo nell’allora Coppa dei Campioni del 1988-89.

Un trofeo che arrivo dopo un cammino iniziato a Sofia e culminato con la finale del 24 maggio 1989 a Barcellona contro la Steaua Bucarest. Un match che i rossoneri vinsero agilmente grazie alle doppiette di Gullit e Van Basten.

Starting in Sofia, ending in Barcelona: all the goals from our unforgettable 1988/89 European Cup campaign ⚽

Da Sofia a Barcellona: tutti i gol della nostra indimenticabile Coppa dei Campioni 1988/89 ⚽ #SempreMilan pic.twitter.com/RfQiKEgfyv

