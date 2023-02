Champions League Milan, entro domani dovrà essere consegnata la nuova lista UEFA. Da valutare anche l’inserimento di Maignan tra i cambi

Concluso il mercato di gennaio, è il momento di tornare a pensare al campo e all’appuntamento di Champions League.

In questa ultima ottica, entro domani dovrà consegnare alla UEFA la lista Champions: al massimo potranno essere fatti tre cambi rispetto alla precedente. Mike Maignan può essere inserito in ogni momento solo ed esclusivamente al posto di Ciprian Tatarusanu: questo non verrebbe comunque conteggiato come uno dei tre cambi.