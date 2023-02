Milan, buone notizie su Maignan: rientrerà tra Tottenham e Monza. Il portiere rossonero torna dopo un lungo stop

Non solo Ibrahimovic: il Milan sta per recuperare anche Mike Maignan. Dopo un lungo stop, il francese rientrerà nelle prossime settimane.

Come scrive il Corriere della Sera, il ritorno potrebbe essere con il Tottenham, ma sarà una valutazione da fare in corsa d’opera: per non rischiare troppo, potrebbe rientrare nella sfida successiva, contro il Monza in campionato.