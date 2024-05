Sarri Milan: nei colloqui per Jovic spunta il RETROSCENA sull’allenatore. Cosa è successo

Nei colloqui che hanno visto protagonista Moncada e l’agente di Jovic, spunta il retroscena su Sarri. Cosa è successo

Nei giorni scorsi Moncada ha incontrato Ramadani per impostare la trattativa per il rinnovo pluriennale di Jovic. In quella circostanza spunta un interessante retroscena sul calciomercato Milan legato a Sarri che condivide lo stesso agente. Le parti hanno parlato anche dell’ex Lazio.

Come riportato da Calciomercato.com questa da capire cosa pensi la proprietà della candidatura del tecnico toscano. La sensazione è che comunque il Milan non abbia ancora ristretto la lista dei candidati a 2/3 nomi, le valutazioni sono a più ampio raggio.