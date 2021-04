Champions League, cosa succede ora? Possibile rivoluzione anticipata

Stop Superlega, ma la Champions League è destinata a cambiare comunque Il punto lo fa La Gazzetta dello Sport che spiega come la nuova Champions disegnata da Marchetti, direttore dei tornei Uefa, partirà nel 2024 ma la sensazione è che ora la rivoluzione possa essere anticipata

Contratti firmati con sponsor e broadcaster complicano il piano ma lo spostamento non è impossibile. In mezzo c’è il Mondiale del dicembre 2022, un altro scoglio da aggirare in tal senso.