Cessione Salernitana, spunta un gruppo straniero: i dettagli

Cessione Salernitana, spunta una nuova cordata pronta ad acquisire il club. La trattativa va conclusa entro la fine dell’anno

Come riportato da Sky Sport, spunta un nuovo acquirente per la Salernitana. Si tratta di un gruppo straniero con riferimenti in Piemonte, più precisamente alla società Console&Partners, già in passato interessata a rilevare il Torino.

La cessione del club granata va portata a termine entro il 31 dicembre 2021, con eventuale proproga di 45 giorni per il closing, ma le relative decisioni verranno prese già nella giornata di oggi.