Cessione Hauge, il retroscena sulla richiesta del norvegese

Hauge è stato appena ceduto all’Eintracht Francoforte in prestito, con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Il norvegese nei giorni scorsi aveva avuto un colloquio con Pioli e con la società, chiedendo maggiori garanzie per la prossima stagione.

Il ragazzo preferiva non ripetere una stagione come la scorsa con uno scarso minutaggio, dietro nelle gerarchie a Leao, Rebic, Saeleameakers e Castillejo. Da qui l’ok per giocare con più continuità in un club che gli avrebbe concesso fiducia.