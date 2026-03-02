Cesari “scagiona” Saelemaekers: «Contro la Cremonese non ha simulato, il contatto con Pezzella c’è. L’arbitro…»

Cesari, intervenuto su Pressing, ha parlato così dell’arbitraggio di Massa nella sfida tra Cremonese e Milan

Il successo del Milan a Cremona continua a far discutere, ma stavolta sono le moviole a premiare le scelte di campo di Massimiliano Allegri e dei suoi uomini. Intervenuto durante la trasmissione Pressing, l’ex fischietto Graziano Cesari ha spento sul nascere le polemiche riguardanti il presunto tuffo di Alexis Saelemaekers. Secondo l’esperto arbitrale, le accuse di simulazione rivolte al belga sono del tutto infondate, poiché la dinamica dell’azione mostra chiaramente un’interferenza fisica che ha causato la caduta dell’esterno rossonero.

L’analisi di Cesari è stata netta nel confermare la bontà dell’operato dell’arbitro Massa, che ha gestito correttamente il momento senza sanzionare il calciatore. «Saelemaekers non ha simulato. C’è un contatto con Pezzella. Massa fa bene a non prendere provvedimenti disciplinari per il belga che cade perché c’è un contatto tra le gambe», ha spiegato l’ex arbitro, aggiungendo che, anzi, l’intervento difensivo sarebbe stato da punire con un fallo a favore del Milan.

Cesari, regolare il gol di Pavlovic: il VAR non sbaglia lo screening

Oltre al caso Saelemaekers, l’attenzione si è spostata sulla rete decisiva che ha regalato i tre punti ad Allegri. Anche in questa circostanza, la tecnologia e la terna arbitrale hanno superato l’esame di Cesari. Nonostante le proteste della Cremonese per un possibile tocco di braccio del difensore serbo, le immagini hanno chiarito la dinamica: «Sul gol di Pavlovic sono stati bravi arbitro e VAR. Dopo il colpo sul viso la palla finisce sulla sua spalla, quindi possiamo parlare di un gol assolutamente regolare».