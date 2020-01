Cercasi ruolo per Paquetà: con il Brescia potrebbe essere provato esterno

Paquetà potrebbe essere provato come laterale sinistro nel centrocampo del Milan che venerdì sera sfiderà il Brescia

Lucas Paquetà non ha giocato le ultime gare da quando Stefano Pioli ha scelto di passare al 4-4-2, il tecnico sta lavorando a Milanello per trovare al brasiliano la posizione adeguata in campo e contro il Brescia venerdì potrebbe essere testato nel ruolo di esterno di centrocampo.

«Un laterale con caratteristiche diverse, sicuramente non di spinta come Castillejo, ma in grado di creare superiorità con la sovrapposizione dei terzini», questo il commento di Stefano Pioli dopo il successo in rimonta contro l’Udinese. La sensazione è che a Brescia il brasiliano, complice anche la condizione precaria di Calhanoglu, possa essere schierato nell’undici titolare.