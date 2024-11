Ceccarini spiega: «Oltre a Belahyane, resta viva la pista su questo giocatore». Le ultime

Le parole di Niccolò Ceccarini ai microfoni di Tuttomercatoweb riguardo le prossime mosse di calciomercato del Milan

Intervenuto ai microfoni di TMW, ecco le dichiarazioni di Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, riguardo i prossimi obiettivi del Milan.

PAROLE – «Il Milan si sta sempre più concentrando sull’arrivo di un centrocampista. Un giocatore che il club rossonero sta seguendo con grande interesse è Reda Belahyane, classe 2004, che al Verona sta facendo davvero bene. Tant’è che è già entrato nel giro della Nazionale del Marocco, con cui ha esordito lo scorso 15 ottobre nel match contro la Repubblica Centrafricana. Le sue qualità non sono passate inosservate, società di assoluto livello Internazionale come il Chelsea e Marsiglia stanno monitorando la sua crescita.

Belahyane è ormai diventato un punto di riferimento della squadra di Zanetti e se il Milan vorrà già avviare una trattativa nella sessione invernale dovrà presentarsi con un’offerta importante. Tra l’altro essendo un Under 22 non ci sarebbero problemi di lista. Il discorso al momento è solo potenziale ma è chiaro che Belahyane può rappresentare un’opzione molto valida. Ovviamente restano vive pure altre piste. Frendrup rimane un obiettivo, anche se la richiesta del Genoa non è meno di 15 milioni di euro. Da tenere presente anche Cardoso del Real Betis. Un’altra ipotesi potrebbe essere Lucas Gouma-Douath, classe 2003 del Salisburgo».