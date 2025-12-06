Ceccarini parla così delle strategie del Milan per il mercato invernale. Il punto sull’attaccante

Ceccarini parla così, su Tmw, delle possibili strategie di mercato del Milan in vista di gennaio: le sue parole

Secondo l’analisi di Niccolò Ceccarini su TMW, la dirigenza del Milan, con Tare in prima linea, sta lavorando su diverse piste per trovare il rinforzo ideale in attacco. La ricerca è serrata e si sviluppa su più tavoli, includendo profili di esperienza e giovani talenti promettenti. L’ultimo nome emerso è quello di Jean Mateta del Crystal Palace, ma l’opzione che rimane più concreta è quella che porta al centravanti tedesco Fulkrug del West Ham, sul quale i rossoneri sono in pressing da tempo. Tare sta esplorando anche altre soluzioni all’estero, tra cui il giovane Fabio Silva (classe 2002) del Borussia Dortmund, che al momento sta trovando poco spazio.

Ceccarini: Il Mercato Offensivo Passa Dalla Cessione di Gimenez

Oltre ai nomi già citati, il Milan sta monitorando attentamente anche i profili di Panichelli dello Strasburgo e Burkardt dell’Eintracht, calciatori che potrebbero rappresentare delle scommesse interessanti per il futuro. Anche il mercato italiano offre un’opzione ritenuta valida: i riflettori sono puntati su Pellegrino del Parma, un promettente attaccante classe 2001. Tuttavia, prima di sciogliere le riserve e affondare il colpo su uno di questi obiettivi, il Milan ha una condizione fondamentale da soddisfare: la cessione del calciatore Gimenez. Solo dopo aver sfoltito il reparto offensivo si potrà procedere con l’acquisto del nuovo attaccante.