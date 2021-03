Cavani, la risposta social del giocatore alle parole del padre

Cavani, il padre lo accosta al Boca Juniors, lui risponde per le rime smentendo di fatto le sue parole con un post tutto dedicato allo United

INTANTO SOLSKJAER- “I can only say Edinson has done well. I’ve been impressed by him, he’s really gelled in the group and we’ll sit down and speak with him in the near future to see his plans and our plans. It’s a good discussion to have. We always speak to the players and with his contract situation at the moment we’re very pleased with what he’s done.” Posso solo dire che Edinson ha fatto bene. Sono rimasto impressionato da lui, è davvero buono in gruppo e ci siederemo e parleremo con lui nel prossimo futuro per vedere i suoi piani e i nostri piani. È una buona discussione da fare. Parliamo sempre con i giocatori e con la sua situazione contrattuale al momento siamo molto soddisfatti di quello che ha fatto.”