Cattelan: «Milan? Non me lo spiego, sono qualitativamente inferiori»

Il noto conduttore televisivo Alessandro Cattelan parla così del Milan di Stefano Pioli a La Gazzetta dello Sport

Il noto conduttore televisivo Alessandro Cattelan parla così del Milan di Stefano Pioli a La Gazzetta dello Sport. Le sue parole.

SCUDETTO – «È ancora tutto in ballo e la lotta a è tra tre squadre, almeno: il Napoli è dentro e io inserisco quasi più la Juve del Milan…Sono un fan di Pioli, ma l’impresa che stanno compiendo non me la spiego: è una buona squadra ma qualitativamente inferiore a tante»