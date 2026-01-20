Connect with us

Cattelan ammette: «Corsa scudetto? Campionato apertissimo, ho paura di questa squadra» – VIDEO

Published

3 ore ago

on

By

Cattelan

Cattelan, noto conduttore televisivo e tifoso dell’Inter, ha analizzato la corsa scudetto in Serie A: le sue dichiarazioni

(inviato al Teatro Regio) – Il Teatro Regio ospita una serata benefica dal titolo “My name is Luca-Ballata con Vialli”, serata promossa dalla Fondazione Vialli e Mauroper la ricerca e lo sport onlus. La prima edizione ha avuto luogo a Genova lo scorso anno. Questa seconda tocca Torino e, a tre anni dalla scomparsaGianluca Vialli viene ricordato da compagni di squadra, amici e giornalisti

Ospite della serata anche Alessandro Cattelan.

SCUDETTO – «Mi sembra un campionato iper aperto, ci sono tantissime squadre lì. Io le temo tutte fino alla fine anche con un po’ di scaramanzia. Non ci sono Inter e Milan ma anche Napoli, Roma e Juve. Però è bello. La mia opinione vale quel che vale ma io ho paura anche della Juventus. Poi non so chi si staccherà prima e chi arriverà fino alla fine ma da tifoso dell’Inter le temo un po’ tutte».

L’INTERVISTA DI CATTELAN

