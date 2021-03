Castillejo: «Sorpresi? Noi no. Siamo forti anche a livello mentale»

Castillejo ha parlato al termine del primo tempo che vede il Milan in vantaggio al Bentegodi di Verona, le sue parole a Sky Sport

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della gara pareggiata contro il Verona, Samu Castillejo ha parlato della gara:

«Atteggiamento sorprendente? Forse era inaspettato per voi, non per noi. Come ha detto il mister ci sono tanti giocatori forti qui ed è un motivo in più per dare il tutto ognuno di noi. E’ quasi un anno che giochiamo ogni tre giorni, la tenuta deve essere più mentale che fisica ma anche a livello mentale stiamo dimostrando di essere forti».