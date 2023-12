Castellacci sul Milan: « Se io avessi una serie di infortuni del genere, ecco cosa farei…». Le parole del preparatore

Enrico Castellacci ha parlato a Gianlucadimarzio.com analizzando la serie degli infortuni del Milan e non solo.

PAROLE – «Se io avessi in squadra una serie di infortuni così mi metterei a tavolino con allenatore, medico e preparatore atletico per valutare se c’è qualcosa di sbagliato per quanto riguarda la preparazione. Io parlo in generale non solo nel caso del Milan. Se c’è un aumento di problemi muscolari sempre nello stesso settore è facile pensare che sia qualche esercizio specifico che va a sovraccaricare quel distretto muscolare».