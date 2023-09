Cassano all’attacco: «Marotta non capisce nulla, non conosce chi prende». Le sue parole nel corso della Bobo Tv

Antonio Cassano è intervenuto alla Bobo TV per parlare di Marotta, amministratore delegato dell’Inter. Le parole dell’ex attaccante del Milan.

CASSANO – «Ormai non vedo più direttori sportivi che capiscono di calcio, penso a lui che di calcio non capisce niente. Se gli chiedi di parlarti dei calciatori lui non li conosce, non conosceva nemmeno Onana. Sento sempre pensare di ‘miracolo clamoroso di Marotta’, ma io lo conosco e dico che non capisce una m****ia. I giocatori che prende all’Inter non li conosce, a me piace gente come Corvino ma anche Ausilio»