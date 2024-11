Cassano durissimo: «Milan fuori dalla zona Champions». Le sue parole

Scudetto Milan, Antonio Cassano, ex calciatore rossonero, è convinto che la squadra di Paulo Fonseca resterà fuori dalla Champions League

Intervenuto a Viva El Football, Antonio Cassano, ex Milan, ha dichiarato:

PAROLE- «Atalanta da scudetto? L’Inter è di gran lunga la più forte in Italia in questo momento, dietro metto il Napoli. La squadra di Gasperini deve arrivare nelle prime 4 e fa un capolavoro. Per vincere il titolo servono anche altre componenti, soprattutto quando arrivi nella fase calda della stagione tra marzo e aprile. Juve e Milan rimarranno fuori dalla zona Champions»