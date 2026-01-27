Cassano continua con le critiche: «Allegri è scarso e pure bugiardo. Nella squadra rossonera sono tutti scarsi, tranne due…»

Cassano torna a criticare aspramente il Milan dopo il pareggio contro la Roma: ecco le parole dell’ex calciatore

Come di consueto, Antonio Cassano non usa giri di parole per analizzare il momento del Milan. Durante l’ultima puntata di Viva el Futbol, l’ex attaccante ha stroncato senza appello il lavoro di Massimiliano Allegri, definendo la proposta di gioco della squadra “fatiscente”. Secondo Cassano, il pareggio ottenuto contro la Roma è un risultato bugiardo che nasconde una superiorità netta dei giallorossi, capaci di dominare il campo per larghi tratti della gara.

Cassano, l’attacco frontale ad Allegri

Il giudizio su Allegri è durissimo, sia sotto il profilo tecnico che comunicativo. Cassano non crede alla narrazione del tecnico toscano e mette in dubbio la sua capacità di preparare i match. «Allegri non è credibile, è un allenatore scarso e pure bugiardo» ha tuonato Fantantonio, aggiungendo che il Milan rischia seriamente di restare fuori dalla zona Champions League. Per Cassano, il tecnico non vincerà nulla nemmeno in questa stagione e il suo ciclo in rossonero è ormai giunto al capolinea.

Il commentatore ha poi spostato il tiro sui calciatori, salvando solo due elementi dell’undici titolare. Secondo la sua visione, il livello medio della squadra è crollato rispetto alla gloriosa storia milanista degli ultimi trent’anni. «Oggi i giocatori, escluso il portiere e Rabiot che fa la differenza solo in Italia, sono tutti scarsi» ha dichiarato polemicamente. La conclusione è una sentenza sul futuro: «Sono convinto che l’anno prossimo gli daranno il benservito, meritatamente».

