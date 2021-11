Cassano: «Ibra o Dzeko? Vi dico chi ha giocato meglio nel derby»

Antonio Cassano ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Bobo TV, ecco le sue parole sul derby, in particolar modo su Ibra e Dzeko

«Dzeko si muove di più di Ibra? Certo, ha 5 anni di differenza. Tra i due è stato più pericoloso Ibra di Dzeko, Dzeko ha giocato più palla ma negli ultimi 10′ il Milan poteva segnare per merito di Ibra. Hanno fatto una partita simile ma Ibra è stato molto più pericoloso, ha fatto paura all’Inter. E il Milan poteva fare gol, hanno fatto una partita normale per i loro standard. Ma li voglio sempre in campo questi due. Calhanoglu? Ha fatto una buona partita, buonissima».