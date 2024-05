Milan Genoa, De Grandis allibito: «Difesa IMBARAZZANTE, cosa fa Tomori? E se si contesta anche Leao...»

Milan-Genoa, Stefano De Grandis, noto giornalista, ha commentato il pareggio di ieri pomeriggio dei rossoneri: le dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Stefano De Grandis, noto giornalista, ha commentato così Milan-Genoa:

PAROLE – «Il Milan è una squadra che arriva seconda, prende tre gol in casa. Un controsenso che Pioli vada via tra i fischi dopo aver vinto uno scudetto. In difesa continuano a fare delle nefandezze, sul rigore Tomori poteva evitare di entrare in quel modo. I rossoneri non hanno concentrazione difensiva. In più Leao è uscito tra i fischi, se viene contestato anche dalla sua curva diventa un problema. Il lavoro diventa complicato se discutiamo anche il portoghese».