Cassano: «Grande vittoria del Milan in uno stadio complicato». Le parole dell’ex calciatore rossonero

Antonio Cassano ha espresso il suo parere sul match tra Milan e Salernitana attraverso i social. Ecco le parole dell’ex calciatore rossonero:

«Il Milan ha vinto in uno stadio molto complicato. L’ha messa veramente sulla via giusta la partita e la vittoria, perché ha fatto due gol e poteva fare anche il terzo. Poi è tornata la Salernitana che ha fatto il 2-1, però è una bolgia lì, diventa dura. Poi ripeto, quando ricominci dopo 50 giorni c’è il problema che non sai cosa aspettarti. Tanti giocatori hanno fatto 50 giorni di riposo, altri sono arrivati stanchi come Theo e Giroud. Però grande vittoria in uno stadio tremendo».