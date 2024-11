Cassano attacca l’Italia! Sulla Nazionale di Spalletti l’ha detto veramente. Parole al veleno dell’ex Milan

Cassano, ex attaccante del Milan tra le altre, ha criticato duramente l’Italia di Luciano Spalletti: le sue dichiarazioni

A Viva El Futbol, Antonio Cassano, ex calciatore del Milan tra le altre, ha attaccato l’Italia, nominando anche gli ex Juventus Del Piero, Baggio e Pirlo. Queste le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Siamo scarsi come nazionale, a livello fisico, di qualità e di personalità. L’unica cosa positiva è l’idea di gioco di Spalletti, che ha dato un’identità alla squadra. Noi faremo grande fatica anche con le squadre normali tipo Svizzera e Austria. Non abbiamo Totti, Baggio, Del Piero e Pirlo… Non c’è un numero 10. Barella deve giocare mezzala, non fare il trequartista».