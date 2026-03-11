Connect with us

Cassano insiste: «In Italia ancora si va dietro ad Allegri…». Poi l’elogio a Maldini

Cassano

Cassano, ex calciatore del Milan tra le altre e noto opinionista, è tornato ad attaccare Allegri e non solo: le dichiarazioni

Nell’intervista rilasciata questa mattina al Corriere della Sera, Antonio Cassano non ha usato giri di parole per commentare l’attuale momento del calcio italiano.

Pur riconoscendo i meriti della vittoria nel derby di domenica, l’ex talento di Bari Vecchia è tornato all’attacco di Massimiliano Allegri e non solo:


PAROLE – «Premesso che Modric è uno dei grandi della storia, il derby è stato bruttissimo. Andiamo piano, siamo senza ritmo, senza qualità. Lo dico da anni, anche se lo dico in malo modo. Succede solo in Italia, dove continuiamo ad andare dietro ad Allegri – che ha meritato di vincere il derby sia chiaro —. La nostra filosofia è difenderci bene, sperando che succeda qualcosa davanti: ma è passata ormai da quindici anni. Io con un ruolo in Federazione? Non sarei capace, devo essere onesto. Una sola persona può cambiare le cose da presidente federale e premetto che non è mio amico e non lo sento: Paolo Maldini. Ha uno status, ha studiato, sa di cosa parla, non ha padroni. Motivi di ottimismo per lo spareggio mondiale? Ne ho due: l’allenatore e il portiere, che è l’unico campione che abbiamo. Gattuso tirerà fuori l’anima dai giocatori, anche attaccandoli al muro se serve. Temo la seconda partita, se sarà in casa del Galles che gioca a mille all’ora: abbiamo personalità e ritmo per farcela? Ne dubito».

