Cassano attacca Allegri: «Dopo questa ho finito tutte le parole»

Antonio Cassano si scaglia contro Massimiliano Allegri. Le dichiarazioni dell’ex attaccante del Milan sul tecnico

Alla Bobo TV, Antonio Cassano non ha risparmiato critiche all’indirizzo di Massimiliano Allegri.

LE DICHIARAZIONI – «Arthur ha perso la Nazionale per causa sua. Ora Allegri dice che a livello tecnico si sbaglia troppo. Ma quale tecnico? Ormai ho usato tutte le parole che avevo. Non ce l’ho con lui personalmente o con la Juve, ma a me piacere vedere il calcio giocato bene»