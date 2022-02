Caso Zouma, il West Ham prende provvedimenti: multa e fuori rosa

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il West Ham ha deciso di prendere provvedimenti in merito al caso Kourt Zouma che in questi giorni sta facendo tanto discutere

Multa di 300.000 euro e fuori rosa. Questo il provvedimento adottato dal West Ham in merito al caso Kurt Zouma, con il difensore francese che si è reso purtroppo protagonista di episodi di violenza verso i suoi gatti, come condiviso sui social in questi giorni.

La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals ha preso in affido i due felini, mentre la polizia di Exes, zona dove risiede il giocatore, ha aperto un’indagine.