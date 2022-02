ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Michail Antonio, attaccante del West Ham, ha parlato del caso che ha visto coinvolto il compagno Kurt Zouma: il punto

Intercettato da Sky Sports UK, Michail Antonio ha così parlato di Kourt Zouma, suo compagno di squadra al West Ham finito nel mirino delle critiche dopo i recenti avvenimenti.

DICHIARAZIONI – «Non lo sto perdonando, non sono affatto d’accordo su ciò che ha fatto. Ma ci sono persone che sono state condannate per razzismo e in seguito sono tornate a giocare. Hanno ricevuto magari una squalifica di 8 partite o qualcosa del genere, ma ora si invoca il licenziamento e che perda il proprio sostentamento. Pertanto chiedo: quel che ha fatto è peggio delle persone condannate per razzismo?».